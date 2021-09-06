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Партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова

Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил глава пропрезидентской фракции в парламенте Давид Арахамия.

Он пояснил, что у партии нет сильного кандидата

"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать , потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться", - сказал Арахамия.

В то же время, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниекно не исключил, что представитель "слуг" у местных Советов будут баллотироваться как самовыдвиженцы

"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику", - пояснил он.

Корниенко добавил, что в "Слуге народа" еще не определились, какого кандидата будут поддерживать.

"Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честные гонки", - сказал нардеп.

Напомним, что Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября.