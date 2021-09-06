"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова
Партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборах мэра Харькова
Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил глава пропрезидентской фракции в парламенте Давид Арахамия.
Он пояснил, что у партии нет сильного кандидата
"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать , потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться", - сказал Арахамия.
В то же время, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниекно не исключил, что представитель "слуг" у местных Советов будут баллотироваться как самовыдвиженцы
"Скорее всего, наша партия не будет выдвигать кандидата. Я думаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться, но это будет самовыдвижение. Они не смогут использовать символику", - пояснил он.
Корниенко добавил, что в "Слуге народа" еще не определились, какого кандидата будут поддерживать.
"Мы будем анализировать, проводить опрос среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честные гонки", - сказал нардеп.
Напомним, что Рада назначила выборы мэра Харькова на 31 октября.