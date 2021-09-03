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03 вересня 2021, 15:18 22

Названо дату старту виборчого процесу на виборах мера Харкова

03 вересня 2021, 15:18 22
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Фото: РБК
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У суботу, 11 вересня, стартує виборчий процес позачергових виборів Харківського міського голови

Про це повідомили в Харківській міській раді, передає RegioNews з посиланням на "НВ".

Як відомо, самі вибори призначені на 31 жовтня 2021 року.

2 серпня Харківська міська виборча комісія прийняла постанову, якою оголосила про старт виборчого процесу 11 вересня 2021 року.

Зараз обов'язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Згідно з даними опитування групи "Оперативна Соціологія", станом на кінець березня він очолював рейтинг кандидатів на посаду міського голови з рівнем підтримки 20,7%. Друге місце займав Михайло Добкін -18,7%.

У той же час дані Української соціологічної платформи станом на кінець березня говорили про 35% підтримку Добкіна і 29,3% — Терехова.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла рішення про дострокові вибори харківського міського голови 30 березня цього року. Попередній мер Харкова Геннадій Кернес 17 грудня 2020 року помер в результаті ускладнень коронавірусної хвороби в клініці "Шаріте" в Німеччині.

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