Названо дату старту виборчого процесу на виборах мера Харкова
У суботу, 11 вересня, стартує виборчий процес позачергових виборів Харківського міського голови
Про це повідомили в Харківській міській раді, передає RegioNews з посиланням на "НВ".
Як відомо, самі вибори призначені на 31 жовтня 2021 року.
2 серпня Харківська міська виборча комісія прийняла постанову, якою оголосила про старт виборчого процесу 11 вересня 2021 року.
Зараз обов'язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
Згідно з даними опитування групи "Оперативна Соціологія", станом на кінець березня він очолював рейтинг кандидатів на посаду міського голови з рівнем підтримки 20,7%. Друге місце займав Михайло Добкін -18,7%.
У той же час дані Української соціологічної платформи станом на кінець березня говорили про 35% підтримку Добкіна і 29,3% — Терехова.
Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла рішення про дострокові вибори харківського міського голови 30 березня цього року. Попередній мер Харкова Геннадій Кернес 17 грудня 2020 року помер в результаті ускладнень коронавірусної хвороби в клініці "Шаріте" в Німеччині.