Тимошенко віддав керування Харковом в руки "дніпропетровських", - ЗМІ

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Про це йдеться в статті "Регіональні інтриги Кирила Тимошенка. Центр управління Харковом переносять у Дніпро?", опублікованій на сайті "Главком".

Як зазначає автор матеріалу, після смерті Геннадія Кернеса на Харків "кинули оком сусіди з заможного Дніпра. І вони знайшли у Харкові "тимчасового" союзника. Тимчасового – у сенсі його нинішнього статусу. Мова про в.о. міського голови Ігоря Терехова".

"Через передвиборчу призму Харків також став ілюстрацією боротьби за вплив на регіональну політику, яка точиться в Офісі президента. Наразі регіонами на Банковій опікується заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Він вибудував свою лінію комунікацій з місцевими елітами та негласно підтримує "Пропозицію" – так звану "партію мерів", ідеологом якої є мер Дніпра Борис Філатов", - йдеться в статті.

Сьогодні "Пропозиції" потрібно залучати до свого проєкту якомога більше рейтингових облич з когорти регіональних лідерів, зазначає видання, підкреслюючи, що насамперед йдеться про мера Києва Віталія Кличка, але "з його столичним апломбом та амбіціями він – надто складний суб’єкт для переговорів".

"Тому більш реалістичною метою для Філатова та його сірого кардинала Геннадія Корбана є Харків. Філатов не приховує своїх симпатій до Терехова, називає його "другим Кернесом"... Сприяння Філатова з Дніпра та Тимошенка з Києва має допомогти наступнику Кернеса виграти осінні вибори. В свою чергу Філатову потрібен величезний ресурс Харкова для розкрутки своєї "Пропозиції", - йдеться в статті.

Також автор зазначає, що на допомогу Терехову "дніпряни" вже кинули відомого політтехнолога Дмитра Касьянова, що раніше займався мерською кампанією Філатова. На думку автора статті, Кирило Тимошенко "уміло використовує амбіції і "господарника" Філатова з Дніпра, який хоче розширювати свій вплив перед наступними виборами, і Терехова, що хоче привласнити всі лаври "Кернеса" і перемогти вже цієї осені".

"В Харкові зараз фактичний вакуум президентської влади. Зеленського та "Слуги народу" там просто немає. Це прямий наслідок діяльності заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка. Він відповідальний за регіональну політику і взяв під свій особистий контроль Харківщину. Але Тимошенко дбає лише про власний вплив – пролобіював губернатором чужу Харківщині людину Айну Тимчук. Головна її "перевага" в очах Тимошенка – вона "дніпропетровська", "своя", –прокоментував виданню ситуацію політолог Володимир Цибулько.

Він також підтвердив, що "Тимошенко формує разом з мером Дніпра Борисом Філатовим "дніпропетровський" клан на базі партії "Пропозиція" і розгортає цю партію на Харків, де цьому сприятиме Терехов. "Якщо "Пропозиція" матиме за собою таку електоральну базу, як Дніпро та Харків, її шанси на проходження в парламент надзвичайно високі. І забирати голоси вона буде у "Слуги народу". Опрацювати технології планують на виборах мера Харкова, і якщо Терехов переможе, то президент фактично втрачає Харків", – робить висновок Цибулько.

"У підсумку вимальовується картина, в якій президент не лише не дуже контролює власний Офіс з його інтригами, а й починає через це потроху втрачати контроль над регіонами. Осінні вибори в Харкові в цьому сенсі стануть лакмусовим папірцем цих процесів", - підсумовує видання.

Нагадаємо, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня цього року. Наразі обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який посів посаду секретаря міськради завдяки активному сприянню глави МВС Арсена Авакова та голови ОДА Айни Тимчук. Як розповідала депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва, голосувати за Терехова в кабінеті губернатора депутатів активно вмовляли особисто Тимчук та найближчий соратник Авакова Ігор Котвицький.

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