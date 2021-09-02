И.о. мэра Харькова Тереховым управляют как куклой другие политики, - Дмитрий Маринин

Об этом в эфире харьковского телеканала "Р1" заявил депутат Харьковского городского совета VI созыва Дмитрий Маринин.

По его словам, Игорь Терехов напоминает ему куклу из кукольного театра, "которая из-за занавесочки что-то рассказывает". "Терехов для меня вот эта кукла, надетая на пальцы многих политиков, которая не принимает никаких решений сама", - отметил политик.

Также Маринин добавил, что среди тех, кто управляет Тереховым, много политиков: "Это Паша Фукс, которым должно заниматься СБУ, помимо СНБО".

Кроме того, в числе тех, кто манипулирует Тереховым Маринин назвал заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко: "У нас в ОП есть такое молодое дарование Кирилл Тимошенко. Он как раз в ОП отвечает за региональную политику и, по моей же информации, ему очень хочется, чтобы Терехов здесь был. И видно, что его рука так же им управляет".

По словам Маринина, еще один политик, который управляет Тереховым – это Петр Порошенко, который это делает через Павла Фукса: "ЕС голосовала за назначение Терехова. ЕС, которая все время декларирует, что она самая демократическая фракция в горсовете, по сути, проголосовала за противозаконное решение и захват власти в Харькове. Они взамен получили три комиссии в горсовете. Не зря ведь Петр Алексеевич в 2015 году дал Фуксу украинское гражданство. Я так думаю, что Фукс пообещал Порошенко, чтобы на следующих президентских выборах Харьков дал ему нормальный процент".

"Терехов смешон и труслив, для меня он не конкурент и не личность, если Кернес был для меня личность, мы с ним были серьезными оппонентами, то Терехов несерьезен - он слаб и труслив", - добавил Маринин.

Напомним, ранее СМИ писали, что усилиями заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко центр управления Харьковом перебазировался в Днепр, оттуда черпаются и ресурсы, и политическая поддержка для и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.