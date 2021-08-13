У Харкові перекинувся мікроавтобус: водій помер за кермом

Фото: ДСНС

У Харкові на Московському проспекті сталася аварія за участю мікроавтобусу “Mercedes Sprinter”, водій якого не впорався з керуванням

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники деблокували з перекинутого мікроавтобуса постраждалого водія", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події рятувальники витягли водія мікроавтобусу через лобове скло і передали медикам швидкої, які констатували смерть водія.

Обставини даної події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час руху загорівся автомобіль.