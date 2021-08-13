16:51  13 серпня
На Луганщині хлопець відкрив стрілянину по дітях, є поранений
11:02  13 серпня
У 9-місячної дитини на Тернопільщині виявили "Дельта"-штам
08:04  13 серпня
Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" та поранено українського воїна
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2021, 15:31 1851

У Харкові перекинувся мікроавтобус: водій помер за кермом

13 серпня 2021, 15:31 1851
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Харкові на Московському проспекті сталася аварія за участю мікроавтобусу “Mercedes Sprinter”, водій якого не впорався з керуванням

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники деблокували з перекинутого мікроавтобуса постраждалого водія", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події рятувальники витягли водія мікроавтобусу через лобове скло і передали медикам швидкої, які констатували смерть водія.

Обставини даної події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час руху загорівся автомобіль.

автобус смерть водії Харків ДСНС медики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram