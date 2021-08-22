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22 серпня 2021, 16:49 120

До Дня Незалежності "Фельдман Екопарк" випустив у дику природу рідкісного орлана-білохвоста

22 серпня 2021, 16:49 120
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У "Фельдман Екопарку" врятували рідкісного орлана-білохвоста, а після того, як виходили його, відпустили в дику природу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр "Фельдман Екопарку".

Зокрема, орлана-білохвоста близько двох місяців тому знайшли знесиленого у себе у дворі жителі одного з населених пунктів на Харківщині.

Після цього було вирішено передати птаха до "Фельдман Екопарку" на реабілітацію.

Фахівці "Фельдман Екопарку" виходили орлана-білохвоста і випустили його в дику природу. Ця подія відбулася 19 серпня біля озера Лиман в Чугуївському районі біля Андріївського бору. Таким чином випуск самця орлана-білохвоста був приурочений до 30-ї річниці Незалежності України.

Варто відзначити, що дане місце, де випускали орлана, було вибрано невипадково. Орнітологи кажуть, що тут оптимальне середовище для реінтродукції цього хижого птаха.

Тут є умови, придатні для зимівлі орлана, кормова база - риба, водоплавні птахи - і можливість знайти пару. Ділянка постійно моніториться нашими фахівцями, що дозволяє розраховувати на вдалий результат заходу. Всього в Україні близько 300 пар орлана-білохвоста, в Харківській області — близько 30 пар, – зазначив начальник науково-дослідного відділу НПП "Гомільшанські ліси" Станіслав Вітер.

Випуск орлана-білохвоста - частина програми Всесвітнього відкритого фонду реабілітації та реінтродукції тварин (WOFARR) "Збережемо природу України". Вона реалізується на базі "Фельдман Екопарку" при співпраці з організаціями національного природоохоронного фонду.

Орлан-білохвіст - прекрасне і сильне створіння, яке є уособленням свободи і незалежності. Кращого образу для нашого загальнонародного свята не знайти. Це наша спільна акція з Національним природним парком, - зазначив засновник "Фельдман Екопарку", народний депутат України Олександр Фельдман.

Нагадаємо, нещодавно у "Фельдман Екопарку" народилися двоє дитинчат ягуара. Мама-ягуаріха тільки недавно почала виводити своїх малюків на прогулянку.

Харків Олександр Фельдман

 
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