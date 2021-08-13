Михайло Добкін про активістів Нацкорпусу: Закон повинен бути один для всіх, незалежно від заслуг

Якщо ми хочемо порядку, розвитку, процвітання, руху вперед, то закон повинен бути на першому місці у всіх, незалежно від їхніх колишніх заслуг

Про це в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенко" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін, коментуючи затримання представників партії "Нацкорпус" за звинуваченням у рекеті.

За словами Добкіна, тільки такий шлях, коли закон один для всіх, "дозволить піднімати і економіку, і рівень життя людей. Все інше це дискусії для тих, хто не вміє керувати і не розуміє, куди взагалі вести країну".

"Я розумію, що присутній "синдром війни", але він присутній і у мирних жителів, які потрапляли під бомбардування на території Луганської та Донецької областей. У 150 км від Харкова знаходиться Слов'янськ, де було відомі дії, тому багато людей зазнали або видимий жах, або страх від того, що може статися", - додав Добкін.

Він також нагадав, що після Великої Вітчизняної війни, "коли приходили фронтовики, і перший час, не знаходячи себе і теж страждаючи від посттравматичного синдрому, здійснювали злочини, то в радянському законодавстві був коефіцієнт, якщо злочин здійснював колишній офіцер Червоної армії, то він отримував більше термін, ніж якщо це робила звичайна людина. Тому що вважалося, що цим вчинком він кинув тінь на всіх своїх товаришів, побратимів, всих тих, хто з ним захищав тоді батьківщину".

"Я не кажу, що і зараз підхід повинен бути таким. Запити суспільства змінюються, але якщо запити суспільства змінюються, то влада повинна ці запити упакувати в закони і віддати для використання всім, де буде написано, що для тих людей, які служили, існує спеціальний суд, спеціальна прокуратура, спеціальне законодавство. Але якщо сьогодні цього немає, не можна одного випускати з СІЗО тільки тому, що у нього в кишені посвідчення учасника бойових дій, а іншого – по повній суворості за одні і ті ж злочини. Це несправедливо, це незаконно, це шлях в нікуди", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, 5 серпня СБУ провела обшуки у членів Харківського осередку партії "Нацкорпус" і затримала сім осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка протидіяла законній господарській діяльності і займалася вимаганням коштів.

6 серпня Шевченківський районний суд Києва обирав затриманим запобіжний захід. "Нацкорпус" заявив, що їхні автобуси, які везли групу підтримки на суд до Києва, були затримані співробітниками СБУ вночі. Кожного, хто був в автобусі, допитували і фотографували.

7 серпня Шевченківський суд Києва взяв під варту сімох підозрюваних, серед яких представники партії "Національний корпус", колишні та діючі правоохоронці.