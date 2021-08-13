Михаил Добкин об активистах Нацкорпуса: Закон должен быть один для всех, независимо от заслуг

Если мы хотим порядка, развития, процветания, движения вперед, то закон должен быть на первом месте у всех, независимо от их былых заслуг

Об этом в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" заявил лидер ОО "Наш дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, комментируя задержание представителей партии "Нацкорпус" по обвинению в рэкете.

По словам Добкина, только такой путь, когда закон один для всех, "позволит поднимать и экономику, и уровень жизни людей. Все остальное это дискуссии для тех, кто не умеет управлять, не умеет руководить и не понимает, куда вообще вести страну".

"Я понимаю, что присутствует "синдром войны", но он присутствует и у мирных жителей, которые попадали под бомбежки на территории Луганской и Донецкой областей. В 150 км от Харькова находится Славянск, где было небезызвестные действия, поэтому многие люди испытали или видимый ужас, или страх от того, что может произойти", - добавил Добкин.

Он также напомнил, что после Великой Отечественной войны, "когда приходили фронтовики, и первое время, не находя себя и тоже страдая от посттравматического синдрома, совершали преступления, то в советском законодательстве был коэффициент, если преступление совершал бывший офицер красной армии, то он получал больше срок, чем если это делал обычный человек. Потому что считалось, что этим поступком он бросил тень на всех своих товарищей, побратимов, всех тех, кто с ним защищал тогда родину".

"Я не говорю, что и сейчас подход должен быть таким. Запросы общества меняются, но если запросы общества меняются, то власть должна эти запросы упаковать в законы и отдать для использования всем, где будет написано, что для тех людей, которые служили, существует специальный суд, специальная прокуратура, специальное законодательство. Но если сегодня этого нет, нельзя одних выпускать из СИЗО только потому, что у него в кармане удостоверение участника боевых действий, а другого – по полной строгости за одни и те же преступления. Это несправедливо, это незаконно, это путь в никуда", - подытожил Добкин.

Напомним, 5 августа СБУ провела обыски у членов харьковской ячейки партии "Нацкорпус" и задержала семь человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая противодействовала законной хозяйственной деятельности и занималась вымогательством средств.

6 августа Шевченковский районный суд Киева избирал задержанным меру пресечения. "Нацкорпус" заявил, что их автобусы, которые везли группу поддержки на суд в Киев, были задержаны сотрудниками СБУ ночью. Каждого, кто был в автобусе, допрашивали и фотографировали.

7 августа Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители.