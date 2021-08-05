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05 серпня 2021, 14:50 412

СБУ провела обшуки і затримання членів "Нацкорпусу" в Харкові

05 серпня 2021, 14:50 412
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Фото: gp.gov.ua
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На Харківщині затримали сімох людей, підозрюваних у створенні злочинної організації, яка протидіяла законній господарській діяльності та займалась вимаганням коштів

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Угруповання мало чітку структуру та здійснювало тяжкі злочини економічного та насильницького характеру", - йдеться в повідомленні.

За даними слідчих, до злочинного угруповання входили майже 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці та люди з досвідом ведення бойових дій.

Зазначається, що вказані особи вимагали від підприємців припинити займатися господарською діяльністю, а також вимагали кошти у працівників закладів охорони здоров’я та суб’єктів господарювання, які надають ритуальні послуги.

Вимагання супроводжувалося погрозами та застосуванням насильства до потерпілих та їх близьких родичів, умисним знищенням та пошкодженням автотранспорту", - додають у пресслужбі.

За даними правоохоронців, загальний обсяг щомісячного "прибутку" злочинної організації сягав більше ніж 1 млн грн.

На роботі та вдома у підозрюваних провели 55 обшуків. Серед вилученого - зброя, боєприпаси, засоби зв'язку, документи та гроші.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, мова йде про членів харківського осередку партії "Національний корпус". Обшуки підтвердили й у самій партії, зазначивши, що жодних підозр членам партії поки що не висували.

"Взагалі нікому з хлопців не повідомляли - ні підозри, ні справи. Абсолютно нічого. І сьогодні вранці просто вломилися спецпризначенці за адресами, де живуть хлопці. Начебто є якась справа 2018 року, про яку вони зараз згадали", - зазначив один із керівників організації.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що в Харкові чоловік вчинив стрілянину: є поранений. У Московському районі Харкова невідомий зробив декілька пострілів зі зброї у чоловіка. По місту введена в дію поліцейська операція "Сирена" для його затримання. Постраждалим виявився представник "Нацкорпусу" Артем Мошенський.

Офіс генпрокурора СБУ затримання Харків правоохоронці Нацкорпус

 
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