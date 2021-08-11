Кабмін зробив перший крок до звільнення очільниці Харківської ОДА

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Як передає RegioNews відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду

Згідно до законодавства, повноваження Тимчук будуть припинені після видання відповідного указу Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський змінив очільника Чернігівської ОДА. Замість дружини ексначальника генштабу Руслана Хомчака Анни Коваленко на цю посаду призначено В’ячеслава Чауса