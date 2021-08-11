Кабмін зробив перший крок до звільнення очільниці Харківської ОДА
Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації
Як передає RegioNews відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду
Згідно до законодавства, повноваження Тимчук будуть припинені після видання відповідного указу Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський змінив очільника Чернігівської ОДА. Замість дружини ексначальника генштабу Руслана Хомчака Анни Коваленко на цю посаду призначено В’ячеслава Чауса
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів