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11 серпня 2021, 16:20 327

Кабмін зробив перший крок до звільнення очільниці Харківської ОДА

11 серпня 2021, 16:20 327
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Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації

Як передає RegioNews відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду

Згідно до законодавства, повноваження Тимчук будуть припинені після видання відповідного указу Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський змінив очільника Чернігівської ОДА. Замість дружини ексначальника генштабу Руслана Хомчака Анни Коваленко на цю посаду призначено В’ячеслава Чауса

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