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11 августа 2021, 16:20 289

Кабмин сделал первый шаг к увольнению главы Харьковской ОГА

11 августа 2021, 16:20 289
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тымчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации

Как передает RegioNews соответствующее решение было принято на заседании правительства

Согласно законодательству, полномочия Тымчук будут прекращены после издания соответствующего указа Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Черниговской ОГА. Вместо жены эксначальника Генштаба Руслана Хомчака Анны Коваленко на эту должность назначен Вячеслав Чаус

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