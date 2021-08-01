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01 серпня 2021, 17:44 185

Фельдман закликав харківських політиків відмовитися від "чорнухи" і підписати угоду про "фейр-плей"

01 серпня 2021, 17:44 185
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Народний депутат Олександр Фельдман закликав харківських політиків підписати договір про політичний фейр-плей і відмовитися від "брудних" технологій, які в останні кілька днів почали активно використовувати щодо самого Фельдмана, лідера ГО "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна і низки інших політиків

Про це Фельдман написав на своїй сторінці у "Фейсбуці".

За словами Фельдмана, ніяких чорних технологій він не боїться: "Я шість разів обирався народним депутатом, проти мене застосовували різні "чорні" прийоми – наприклад, на останніх виборах було випущено цілих вісім спецвипусків газети зі всяким "брудом", але це не завадило мені перемогти".

"Харків'яни-розумні люди, - вважає політик, - і ніякі чорні технології в нашому місті не працюють, люди дивляться по справах, вибирають розумом і серцем. Це розумів, зокрема, Геннадій Кернес, і масового використання "фейкового" компромату в нашому місті не було ніколи. Але зараз Харків наповнили т.зв. "технологи", які більше нічого не вміють, окрім як поширювати бруд і образи".

"Хочу сказати їм і їхнім замовникам: у вас все одно нічого не вийде, такі методи не характерні для Харкова і тут не працюють. Я закликаю всіх харківських політиків, народних депутатів-харків'ян, потенційних учасників майбутніх виборів мера підписати договір про фейр-плей", - зазначив Фельдман.

За його словами, "політична боротьба в нашому місті повинна вестися виключно чесними методами, і ми не повинні допустити, щоб напередодні Дня міста, напередодні святкування 30-ї річниці Незалежності України Харків втрачав своє обличчя і скочувався до брудних розборок".

"Прошу всіх, хто дійсно любить наше місто, думає про його майбутнє, а не про миттєві "шкурні" інтереси, хто поважає харків'ян, підтримати цю пропозицію", - підсумував Фельдман.

Нагадаємо, напередодні у Харкові почали поширювати фейкову газету "Время Добкина" з відверто безглуздими новинами про в.о. мера Харкова Ігоря Терехова.

Харків Олександр Фельдман Михайло Добкін

 
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