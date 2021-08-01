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01 августа 2021, 17:44 361

Фельдман призвал харьковских политиков отказаться от "чернухи" и подписать соглашение о "фейр-плей"

01 августа 2021, 17:44 361
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Народный депутат Александр Фельдман призвал харьковских политиков подписать договор о политическом фейр-плей и отказаться от "грязных" технологий, которые в последние несколько дней начали активно использовать в отношении самого Фельдмана, Михаила Добкина и ряда других политиков

Об этом Фельдман написал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Фельдмана, никаких черных технологий он не боится: "Я шесть раз избирался народным депутатом, против меня применяли разные "черные" приемы – например, на последних выборах было выпущено целых восемь спецвыпусков газеты со всякой "грязью", но это не помешало мне победить".

"Харьковчане – умные люди, - считает политик, - и никакие черные технологии в нашем городе не работают, люди смотрят по делам, выбирают умом и сердцем. Это понимал, в частности, Геннадий Кернес, и массового использования "фейкового" компромата в нашем городе не было никогда. Но сейчас Харьков наводнили т.н. "технологи", которые больше ничего не умеют, кроме как распространять грязь и оскорбления".

"Хочу сказать им и их заказчикам: у вас все равно ничего не выйдет, такие методы не характерны для Харькова и здесь не работают. Я призываю всех харьковских политиков, народных депутатов – харьковчан, потенциальных участников будущих выборов мэра подписать договор о фейр-плей", - отметил Фельдман.

По его словам, "политическая борьба в нашем городе должна вестись исключительно честными методами, и мы не должны допустить, чтобы накануне Дня города, накануне празднования 30-й годовщины Независимости Украины Харьков терял свое лицо и скатывался к грязным разборкам".

"Прошу всех, кто действительно любит наш город, думает о его будущем, а не о сиюминутных "шкурных" интересах, кто уважает харьковчан, поддержать это предложение", - подытожил Фельдман.

Напомним, накануне в Харькове начали распространять фейковую газету "Время Добкина" с откровенно нелепыми новостями о и.о. мэра Харькова Игоре Терехове.

Харьков Александр Фельдман Михаил Добкин

 
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