На Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал

Фото: Нацполиция

На Харьковщине водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух подростков и скрылся

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, дети находятся в тяжелом состоянии, пишет RegioNews.

"27 июля в 21:00 в отдел полиции № 1 Чугуевского РУП поступило сообщение от жительницы пгт Вильча о том, что неизвестный водитель автомобиля ВАЗ 2106 совершил наезд на 14 и 15-летних ребят, которые шли по обочине дороги. С места происшествия правонарушитель скрылся. В течение 15 минут полицейские разыскали автомобиль. 65-летний водитель-местный житель, имел явные признаки алкогольного опьянения", - рассказали в полиции.

Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Ровенщине автобус с паломниками попал в ДТП.