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20 липня 2021, 17:30 51

Харківський осередок Комітету виборців України звинуватили в поширенні фейків

20 липня 2021, 17:30 51
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Громадська організація "Наш Дім - Харків", яку очолює харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін, висловила рішучий протест проти поширення головою харківського обласного осередку Комітету виборців України Михайлом Камчатним недостовірної інформації щодо Добкіна як можливого кандидата в мери Харкова і вимагає її спростування

Про це йдеться в листі, який ГО "Наш Дім - Харків" направила голові Комітету виборців України Олексію Кошелю та голові Харківської облорганізації КВУ Камчатному, передає RegioNews з посиланням на "Українські новини".

У листі повідомляється, що 16 липня на засіданні Харківського прес-клубу в рамках проекту "Політична кав'ярня" на тему "Харків напередодні виборів", що транслювався в Facebook і на YouTube, "пан Камчатний як приклад агітації майбутніми кандидатами на пост Харківського міського голови публічно використовував інформацію з соціальних мереж".

"Зокрема фейкову публікацію, розміщену в одному з місцевих Telegram-каналів з працевлаштування, яку потім ретранслювали інші харківські Telegram-канали. В оголошенні йшлося про набір людей на проектну роботу з 1 серпня по 31 жовтня на посаду агітатора за одного з кандидатів із зарплатою в 27 тисяч гривень", - йдеться в листі.

У ГО " Наш Дім - Харків "зазначають, що "Камчатний також озвучив прізвище кандидата – Михайло Добкін, спираючись виключно на фейкове листування нібито роботодавця з нібито потенційним шукачем".

"У той же час, голова Харківського обласного осередку КВУ, яку ГО "Наш Дім – Харків" вважала досить серйозною, незалежною і незаангажованою організацією, чомусь не спромігся отримати підтвердження озвученої ним інформації, зокрема, в команді потенційного кандидата. Також наголошуємо, що 15 липня на офіційному сайті dobkin.com.ua і на сторінках громадської організації "Наш Дім - Харків" у соцмережах було опубліковано офіційну заяву про неправдивість цієї інформації",- заявили в громадській організації.

Команда ГО " Наш Дім - Харків" заявляє, що використана паном Камчатним інформація "не відповідає дійсності і є брехнею". "Більше того, ми впевнені, що подібні публікації – ні що інше, як "вкиди" з боку політичних опонентів. А подальші дії пана Камчатного викликають сумніви щодо неупередженості та незааганжованості КВУ. Ми розцінюємо подібні дії як чергову провокацію, яка націлена на дискредитацію команди "Наш Дім – Харків" та її лідера Михайла Добкіна. Також хочемо зауважити, що провокації на адресу команди "Наш Дім – Харків" стали головним інструментом політичної конкуренції напередодні виборів 31 жовтня".

"Враховуючи викладене, вимагаємо спростування озвученої недостовірної інформації паном Камчатним відповідно до вимог статті 277 Цивільного кодексу України", - йдеться в листі.

Нагадаємо, ГО "Наш дім - Харків "заснована з метою" об'єднати харків'ян будь-якого віку, достатку і політичних поглядів навколо єдиної мети - зберегти і примножити наш Харків". ГО "Наш Дім - Харків " очолив Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Дострокові вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. Раніше Михайло Добкін заявляв, що балотуватиметься на цих виборах.

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