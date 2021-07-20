Харьковское отделение Комитета избирателей Украины обвинили в распространении фейков

Общественная организация "Наш Дом - Харьков", которую возглавляет харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, выразила решительный протест против распространения председателем Харьковской областной ячейки Комитета избирателей Украины Михаилом Камчатным недостоверной информацию относительно Добкина как возможного кандидата в мэры Харькова и требует ее опровержения

Об этом говорится в письме, которое ОО "Наш Дом – Харьков" направила председателю Комитета избирателей Украины Алексею Кошелю и председателю Харьковской облорганизации КИУ Камчатному, передает RegioNews со ссылкой на "Українські новини".

В письме сообщается, что 16 июля на заседании Харьковского пресс-клуба в рамках проекта "Политическая кофейня" на тему "Харьков накануне выборов", транслировавшимся в Facebook и на YouTube, "господин Камчатный в качестве примера агитации будущими кандидатами на пост харьковского городского головы публично использовал информацию из социальных сетей".

"В частности фейковую публикацию, размещенную в одном из местных Telegram-каналов по трудоустройству, которую затем ретранслировали другие харьковские Telegram-каналы. В объявлении речь шла о наборе людей на проектную работу с 1 августа по 31 октября на должность агитатора за одного из кандидатов с зарплатой в 27 тысяч гривен", - говорится в письме.

В ОО "Наш Дом – Харьков" отмечают, что "Камчатный также озвучил фамилию кандидата – Михаил Добкин, опираясь исключительно на фейковую переписку якобы работодателя с якобы потенциальным искателем".

"В то же время, глава Харьковской областной ячейки КИУ, которую ОО "Наш Дом – Харьков" считала достаточно серьезной, независимой и незаангажированной организацией, почему-то не удосужился получить подтверждение озвученной им информации, в частности, в команде потенциального кандидата. Также подчеркиваем, что 15 июля на официальном сайте dobkin.com.ua и на страницах общественной организации "Наш Дом – Харьков" в соцсетях было опубликовано официальное заявление о неправдивости этой информации",- заявили в общественной организации.

Команда ОО " Наш Дом - Харьков" заявляет, что использованная господином Камчатным информация "не соответствует действительности и является ложью". "Более того, мы уверены, что подобные публикации – ни что иное, как "вбросы" со стороны политических оппонентов. А последующие действия господина Камчатного вызывают сомнения относительно беспристрастности и незааганжированности КИУ. Мы расцениваем подобные действия как очередную провокацию, которая нацелена на дискредитацию команды "Наш Дом – Харьков" и ее лидера Михаила Добкина. Также хотим заметить, что провокации в адрес команды "Наш Дом – Харьков" стали главным инструментом политической конкуренции накануне выборов 31 октября".

"Учитывая изложенное, требуем опровержения озвученной недостоверной информации господином Камчатным в соответствии с требованиями статьи 277 Гражданского кодекса Украины", - говорится в письме.

Напомним, ОО "Наш Дом – Харьков" основана с целью "объединить харьковчан любого возраста, достатка и политических взглядов вокруг единой цели - сохранить и приумножить наш Харьков". ОО "Наш Дом - Харьков" возглавил харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

Досрочные выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Ранее Михаил Добкин заявлял, что будет баллотироваться на этих выборах.