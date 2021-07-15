Терехов дутими рейтингами прикриває те, що через відставку Авакова він залишився без хребта, - експерт

Відставка Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ вибила "становий хребет" в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, чий рейтинг тримався тільки на страху місцевих еліт перед Аваковим. Це змушує команду Терехова публікувати "дуті рейтинги", щоб хоч якось тримати "хорошу міну при поганій грі"

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написав політичний експерт Олексій Якубін.

За його словами, відставка Авакова - удар по його планам зробити повноцінним очыльником Харкова "орієнтованого на нього голову облради і тимчасового мера Терехова".

"Показово, що відразу після відставки Авакова глава партії СН Олександр Корнієнко, чи то вирішив підсолодити пігулку, чи то навпаки потролити Арсена Борисовича і сказав, що кращого кандидата в мери Харкова, ніж сам Аваков, він не бачить. Чому це виглядає більше як тролінг? Та тому що, по - перше, Аваков вже давно безпосередній учасник виборів мера і повністю керує всіма діями Ігоря Терехова, який, по суті, є його "аватаром", - написав експерт.

А, по-друге, вважає Якубін, Корнієнко не може не знати, що "Аваков вже балотувався в мери Харкова в 2010 році і програв тандему Кернес-Добкін. З тих пір антирейтинг Авакова в Харкові тільки виріс. Так що особиста участь Авакова у виборах навряд чи буде всипана пелюстками з троянд і, якщо зараз він випадає з вищої ліги української політики, то після закономірного результату на харківських виборах виявиться навіть не в першій, а в другій лізі".

"Показово, як тролінг від Корнієнка продовжив глава облорганізації "Слуг народу" Павло Сушко, який сказав, що з Аваковим ніхто про висунення не говорив, але, що, якщо він надумає йти в мери, то так і бути "слуги народу" розглянуть його кандидатуру на предмет підтримки. Втім, хорошого виходу для цього тандему в цій гонці зараз вже не помітно. Позиції Терехова трималися виключно на політичній вазі і силовому впливі Авакова, якого харківські бізнесмени і чиновники просто боялися. Тепер же після звільнення Авакова справи Терехова зовсім не дуже. Він і до цього не був лідером гонки, його надували виключно за рахунок підтримки Авакова, а зараз ми будемо спостерігати ще більш стрімке схлопування рейтингу Терехова і відхід від нього досі лояльних йому еліт", - вважає експерт.

На думку Якубіна, "не випадково прямо сьогодні, в день відставки Авакова команда Терехова викинула в інформпростір свіжий рейтинг по Харкову, в якому тимчасовий мер обігнав вже сам себе, залишивши далеко позаду всіх конкурентів". "Результати свіжого опитування викликають питання. І, якщо їм вірити, то Терехов нібито наростив підтримку так, що скоро обійде вже рейтинг і самого Кернеса. Хоча насправді ми бачимо банальну "хорошу міну при поганій грі". А тепер все повертається на "круги своя", адже його становий хребет у вигляді міністра вже відсутній", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. В даний час обов'язки мера тимчасово виконує секретар міськради Ігор Терехов, який до 2010 року був заступником губернатора Харківщини Арсена Авакова. Терехов вже кілька місяців активно веде виборчу кампанію, хоча офіційно виборчий процес у Харкові стартує тільки восени.