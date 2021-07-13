Михайло Добкін: Карта земельних ділянок Харкова буде у відкритому доступі

Лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", міський голова Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін створить справедливі умови для всіх підприємців і викладе у відкритий доступ карту вільних для забудови ділянок міста із зазначенням профілю кожної ділянки

Про це Добкін заявив на зустрічі з представниками малого бізнесу, яка пройшла в "ДОБКІН ХАБ" "Салтівка", повідомляє сайт ГО "Наш Дім – Харків".

Зокрема, на зустрічі підприємці озвучили свої скарги на побори з боку комунальних підприємств, які виставляють незаконні рахунки і у відкриту вимагають хабарі за свої послуги. Це стосується як рахунків за житлово-комунальні послуги, так і за обслуговування різних підприємств.

"Я сам зіткнувся з цим повною мірою. Тут, в нашому ХАБі на Салтівці, люди Терехова не дають нам повісити банер. Знаходять будь-який привід, щоб не узгодити і відмовити. І я думаю, що мені точно відмовлять. А з вас деруть три шкури, тому що, по суті, всі ці комунальні підприємства сьогодні зайняті шантажем. При будь-якій можливості - вимагання і кінський цінник, будь то земля, каналізація або реклама", – заявив Добкін.

"Я розумію, що вам не потрібні порожні обіцянки. Але я точно знаю, що ми будемо створювати справедливі умови для всіх. Швидке і законне оформлення власності. Щоб ви, розвиваючи свою справу тут, були впевнені в тому, що не ризикуєте втратити його в один момент", – підкреслив Михайло Добкін.

Також лідер ГО "Наш Дім – Харків" зазначив, що сьогодні дуже гостро стоїть земельне питання. Особливо це стосується центральної частини міста. "Я вважаю, що вже вистачить роздавати центр і кращі місця під забудову. З нього вже не виїдеш. Логічно рухатися до околиць, створюючи в спальних районах повноцінну і хорошу інфраструктуру, незалежну від центру. Закон не дозволяє продавати сьогодні землю на аукціоні, але є інший правильний шлях. Карту вільних для забудови ділянок я виставлю у відкритий доступ, для всіх. І кожна ділянка - з профілюванням, для чого вона підходить найкраще: магазину, спортцентру і так далі", – зазначив Добкін, додавши, що в результаті правильно буде організувати конкурс проектів, який дасть оптимальний результат для розвитку Харкова.

Багатьох з учасників зустрічі також цікавила тема конфлікту навколо ринку "Барабашово" і будівництва дороги через нього. Михайло Добкін висловив упевненість, що ці події пов'язані з небажанням власників ринку віддавати його рейдерам, а також з тим, що Олександр Фельдман протистоїть нинішній політиці міськради. Добкін зазначив, щойно з цього конфлікту зникне політична складова і бізнес вийде на передній план, тоді почнеться нормальний діалог.

"Нормальна влада зацікавлена як в робочих місцях, як і в отриманні податкових платежів. І ми будемо на боці людей, в тому числі і в переговорах з Фельдманом. Ми зробимо максимально прозорим оформлення землі і магазинів. Що стосується нової дороги, то є різні думки. Одні експерти кажуть, що вона розвантажить напрямок Салтівка-Центр, інші – що тільки збільшить "воронку" в районі Весніна", – сказав міський голова Харкова в 2006-2010 роках, зазначивши, що будуть розглядатися всі можливі пропозиції.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін закликав харків'ян не платити чиновникам за ті послуги, які влада повинна надавати безкоштовно. Він також додав, що тимчасова влада в Харкові сьогодні поводиться, як мародери, почавши "доїти" бізнес.

Пізніше Добкін оприлюднив кілька надісланих харків'янами, що відгукнулися на його заклик, списків земельних ділянок, які міська влада має намір на найближчій сесії міськради реалізувати за корупційними схемами.