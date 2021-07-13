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13 июля 2021, 13:24 17

Михаил Добкин: Карта земельных участков Харькова будет в открытом доступе

13 июля 2021, 13:24 17
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Лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", городской голова Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин создаст справедливые условия для всех предпринимателей и выложит в открытый доступ карту свободных для застройки участков города с указанием профиля каждого участка

Об этом Добкин заявил на встрече с представителями малого бизнеса, которая прошла в "ДОБКИН ХАБ" "Салтовка", сообщает сайт ОО "Наш Дом – Харьков".

В частности, на встрече предприниматели озвучили свои жалобы на поборы со стороны коммунальных предприятий, которые выставляют незаконные счета и в открытую требуют взятки за свои услуги. Это касается как счетов за жилищно-коммунальные услуги, так и за обслуживание различных предприятий.

"Я сам столкнулся с этим в полной мере. Здесь, в нашем ХАБе на Салтовке, люди Терехова не дают нам повесить баннер. Находят любой предлог, чтобы не согласовать и отказать. И я думаю, что мне точно откажут. А с вас дерут в три шкуры, потому что, по сути, все эти коммунальные предприятия сегодня заняты шантажом. При любой возможности – вымогательство и конский ценник, будь то земля, канализация или реклама", – заявил Добкин.

"Я понимаю, что вам не нужны пустые обещания. Но я точно знаю, что мы будем создавать справедливые условия для всех. Быстрое и законное оформление собственности. Чтоб вы, развивая свое дело здесь, были уверены в том, что не рискуете лишиться его в один момент", – подчеркнул Михаил Добкин.

Также лидер ОО "Наш Дом – Харьков" отметил, что сегодня очень остро стоит земельный вопрос. Особенно это касается центральной части города. "Я считаю, что уже хватит раздавать центр и лучшие места под застройку. Из него уже не выедешь. Логично двигаться к окраинам, создавая в спальных районах полноценную и хорошую инфраструктуру, не зависящую от центра. Закон не позволяет продавать сегодня землю на аукционе, но есть другой правильный путь. Карту свободных для застройки участков я выставлю в открытый доступ, для всех. И каждый участок – с профилированием, для чего он подходит лучше всего: магазина, спортцентра и так далее", – отметил Добкин, добавив, что в результате правильно будет организовать конкурс проектов, который даст оптимальный результат для развития Харькова.

Многих из участников встречи также интересовала тема конфликта вокруг рынка "Барабашово" и строительства дороги через него. Михаил Добкин выразил уверенность, что эти события связаны с нежеланием собственников рынка отдавать его рейдерам, а также с тем, что Александр Фельдман противостоит нынешней политике горсовета. Добкин отметил, что как только из этого конфликта исчезнет политическая составляющая и бизнес выйдет на передний план, тогда начнется нормальный диалог.

"Нормальная власть заинтересована как в рабочих местах, так и в получении налоговых платежей. И мы будем на стороне людей, в том числе и в переговорах с Фельдманом. Мы сделаем максимально прозрачным оформление земли и магазинов. Что касается новой дороги, то есть разные мнения. Одни эксперты говорят, что она разгрузит направление Салтовка-Центр, другие – что только увеличит "воронку" в районе Веснина", – сказал городской голова Харькова в 2006-2010 годах, отметив, что будут рассматриваться все возможные предложения.

Напомним, ранее Михаил Добкин призвал харьковчан не платить чиновникам за те услуги, которые власть должна предоставлять бесплатно. Он также добавил, что временная власть в Харькове сегодня ведет себя, как мародеры, начав "доить" бизнес.

Позже Добкин обнародовал несколько присланных откликнувшимися на его призыв харьковчанами списка земельных участков, которые городская власть намерена на ближайшей сессии горсовета реализовать по коррупционным схемам.

Харьков Михаил Добкин

 
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