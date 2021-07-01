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01 липня 2021, 14:46 368

На Харківщині викрили махінації із виборчими бюлетенями на пів мільйона

01 липня 2021, 14:46 368
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Фото: СБУ
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У Харківській області СБУ викрила посадовців однієї з територіальних виборчих комісій на розкраданні бюджетних коштів. За друк виборчих бюлетенів платили втричі дорожче ринкових цін

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Встановлено, що під час виборів 2020 року посадовці ТВК замовили друк бюлетенів за значно завищеними цінами.

Причетним до схеми є головний бухгалтер районної ТВК. Він замовив виготовлення виборчих бюлетенів за ціною, що більше ніж у три рази перевищує їхню ринкову вартість", - повідомили оперативники.

За даними СБУ, бухгалтер вступив у змову з керівником місцевої комерційної фірми та місцевим підприємцем.

Внаслідок оборудки державному бюджету завдано збитки на майже 500 тис. грн.

Наразі директору комерційної фірми та підприємцю повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо оголошення підозри головному бухгалтеру виборчої комісії.

Нагадаємо, 10 червня у Києві правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні злочину голові дільничної виборчої комісії, а саме у навмисному внесенні у виборчий протокол неправдивої інформації, який потім було подано до ТВК Дарницького району.

вибори комісія область бюлетень ТВК

 
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