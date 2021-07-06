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06 липня 2021, 11:12 154

У Харкові з палаючої квартири врятували чотирьох осіб: довелось різати решітки на вікнах

06 липня 2021, 11:12 154
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Фото: з відкритих джерел
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У Харкові на вул. Кітаєнка сталася пожежа в чотирьохповерховому будинку. Вогнеборцям довелось евакуювали 20 мешканців та рятувати чотирьох осіб з палаючої квартири

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Так, 6 липня о 02:58 на номер "101” надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що у загальному коридорі на першому поверсі горіли меблі та домашні речі. Вогонь охопив площу близько 10 кв.м. В результаті горіння утворилось сильне задимлення.

З квартир на першому поверсі вогнеборцями було врятовано чотирьох мешканців. Рятувальники зрізали металеві решітки з вікон та за допомогою пожежних драбин допомогли людям евакуюватись на свіже повітря", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з другого поверху по сходовій клітці було евакуйовано 20 осіб.

О 03:28 пожежу локалізували, а о 04:52 ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Раніше повідомлялось, що в Ізмаїлі Одеської області вночі 1 липня загорілося кафе на вулиці Шевченка.

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