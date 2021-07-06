В Харькове из горящей квартиры спасли четырех человек: пришлось резать решетки на окнах

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В Харькове на ул. Китаенко произошел пожар в четырехэтажном доме. Пожарным пришлось эвакуировать 20 жителей и спасать четырех человек из горящей квартиры

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Так, 6 июля в 02:58 на номер "101” поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На момент прибытия пожарных было установлено, что в общем коридоре на первом этаже горели мебель и домашние вещи. Огонь охватил площадь около 10 кв. м. В результате горения образовалось сильное задымление.

Из квартир на первом этаже пожарными были спасены четыре жильца. Спасатели срезали металлические решетки из окон и с помощью пожарных лестниц помогли людям эвакуироваться на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Кроме того, со второго этажа по лестничной клетке были эвакуированы 20 человек.

В 03:28 пожар локализовали, а в 04: 52 ликвидировали. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области ночью 1 июля загорелось кафе на улице Шевченко.