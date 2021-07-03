У Харкові чоловік заліз на дах платформи і заблокував рух електричок

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, через якого було призупинення рух залізничного транспорту на одній зі шляхів

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Так, 3 липня близько 5 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вернадського між продавчинею магазину і 30-річним чоловіком виникла сварка, в ході якої останній палицею вдарив жінку по руці.

Згодом, правопорушник заліз на дах залізничної платформи й почав кричати. Через дії чоловіка рух електричок було зупинено на три години.

В ході переговорів начальник відділу поліції умовив правопорушника спуститися з даху. Наразі з'ясовуються всі обставини події та причина вчинку чоловіка.

Також стало відомо, що 30-річний чоловік був неодноразово судимий за крадіжки, відбував тривалий термін покарання і напередодні був звільнений умовно-достроково.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Дніпра затримали п'ятьох осіб за вчинення хуліганських дій, які сталися через демонтаж рекламних носіїв.