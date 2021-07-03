В Харькове мужчина залез на крышу платформы и заблокировал движение электричек

Фото: Нацполиция

Правоохранители Харькова задержали мужчину, из-за которого было приостановление движение железнодорожного транспорта на одном из путей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 3 июля около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вернадского между продавщицей магазина и 30-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний палкой ударил женщину по руке.

Впоследствии, правонарушитель залез на крышу железнодорожной платформы и начал кричать. Из-за действий мужчины движение электричек было остановлено на три часа.

В ходе переговоров начальник отдела полиции уговорил правонарушителя спуститься с крыши. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина поступка мужчины.

Также стало известно, что 30-летний мужчина неоднократно судим за кражи, отбывал длительный срок наказания и накануне был освобожден условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что правоохранители Днепра задержали пять человек за совершение хулиганских действий, которые произошли из-за демонтажа рекламных носителей.