10:29  03 июля
COVID в Украине: за сутки зафиксировано 700 новых случаев заражения
11:09  03 июля
В Винницкой области умер мужчина, который вакцинировался Pfizer
10:04  03 июля
На Донбассе зафиксировано 19 нарушений: оккупанты били из артиллерии и минометов
UA | RU
UA | RU
03 июля 2021, 12:42 1

В Харькове мужчина залез на крышу платформы и заблокировал движение электричек

03 июля 2021, 12:42 1
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Харькова задержали мужчину, из-за которого было приостановление движение железнодорожного транспорта на одном из путей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, 3 июля около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, что на улице Вернадского между продавщицей магазина и 30-летним мужчиной возникла ссора, в ходе которой последний палкой ударил женщину по руке.

Впоследствии, правонарушитель залез на крышу железнодорожной платформы и начал кричать. Из-за действий мужчины движение электричек было остановлено на три часа.

В ходе переговоров начальник отдела полиции уговорил правонарушителя спуститься с крыши. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина поступка мужчины.

Также стало известно, что 30-летний мужчина неоднократно судим за кражи, отбывал длительный срок наказания и накануне был освобожден условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что правоохранители Днепра задержали пять человек за совершение хулиганских действий, которые произошли из-за демонтажа рекламных носителей.

поезд электричка вагоны Харьков полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram