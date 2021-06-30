Добкін: Я живу в 40 км від кордону і особисто візьму зброю, щоб захистити свій будинок від будь-якого агресора

Міський голова Харкова в 2006-2010 роках, лідер громадської організації "Наш Дім – Харків" Михайло Добкін поставив крапку в питанні про те, що він нібито був "головним ідеологом" так званої "Харківської народної республіки" ("ХНР")

Про це він заявив в інтерв'ю авторської програми "Смотрящие" на телеканалі "НАШ".

За словами Добкіна, в мережі активно "розкручуються" багато міфів про нього, метою які є "демонізація" політика. "Коли вся ця ситуація відбувалася (створення так званої "ХНР", - Ред.), я взагалі був у слідчому ізоляторі СБУ. Ці речі продюсуються, розганяються в мережі. Це один зі способів демонізувати мене", - зазначив Добкін.

У відповідь на такі звинувачення політик заявив, що готовий зі зброєю в руках захищати свій будинок від будь-яких іноземних військ.

"Я поставив крапку. Я живу в 40 кілометрах від українсько-російського кордону. І якщо станеться якась ситуація з приходом сюди чужих військ, вони катком пройдуть через мій будинок... у такій ситуації я візьму ту зброю, яка у мене є вдома, і піду захищати свій будинок. Незалежно від того, хто прийде - з Польщі, з Угорщини, з Румунії, з Росії... Мені все одно. Це мій будинок, я тут живу, я його буду захищати", — підкреслив Добкін.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.