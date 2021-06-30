Добкин: Я живу в 40 км от границы и лично возьму оружие, чтобы защитить свой дом от любого агрессора

Городской голова Харькова в 2006-2010 годах, лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин поставил точку в вопросе о том, что он якобы был "главным идеологом" так называемой "Харьковской народной республики" ("ХНР")

Об этом он заявил в интервью авторской программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ".

По словам Добкина, в сети активно "раскручиваются" много мифов о нем, целью которые является "демонизация" политика. "Когда вся эта ситуация происходила (создание так называемой "ХНР", — Ред.), я вообще был в следственном изоляторе СБУ. Эти вещи продюсируются, разгоняются в сети. Это один из способов демонизировать меня", — отметил Добкин.

В ответ на такие обвинение политик заявил, что готов с оружием в руках защищать свой дом от любых иностранных войск.

"Я поставил точку. Я живу в 40 километрах от украино-российской границы. И если произойдет какая-то ситуация с приходом сюда чужих войск, они катком пройдут через мой дом… В такой ситуации я возьму то оружие, которое у меня есть дома, и пойду защищать свой дом. Независимо от того, кто придет – из Польши, из Венгрии, из Румынии, из России… Мне все равно. Это мой дом, я здесь живу, я его буду защищать", — подчеркнул Добкин.

Напомним, в Харькове 31 октября пройдут внеочередные выборы городского головы. Они были назначены Верховной Радой в марте, после того как в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.