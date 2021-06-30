На Харківщині СБУ проведе антитерористичні навчання: що потрібно знати

Фото: СБУ

У середу, 30 червня, в Харківській області Служба безпеки України проводитиме планові антитерористичні навчання. Правоохоронці просять мати при собі документи, що засвідчують особу

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ в Харківській області.

Як зазначають у службі, тренування проходитиме в умовах, максимально наближених до реальних. Під час навчань діятимуть обмежувальні заходи на окремих територіях, можлива перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу. У службі зазначають, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства і з безумовним дотриманням прав і свобод людини.

Служба безпеки України просить жителів і гостей Харкова і Харківської області з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги силовиків.

Нагадаємо, раніше у Кіровоградській області СБУ провела антитерористичні навчання.