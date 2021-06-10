Райнін дав оцінку роботі Тимчук: Маємо падіння по всіх галузях

У Харківській області спостерігається падіння у всіх секторах економіки, але при цьому проводяться "вкрай цинічні і корупційні" закупівлі в медичній сфері

Про це сьогодні після сесії Харківської облради заявив журналістам депутат, колишній голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін, оцінюючи роботу нинішнього керівництва ХОДА в особі Айни Тимчук, передає RegioNews.

"Ми маємо падіння індексу промислового виробництва, в аграрному секторі, у внутрішньому обороті, в зовнішньому обороті - по всіх галузях. Ми маємо недофінансування культури, про що сьогодні говорили, ми недофінансували спорт, охорону здоров'я. Зате ми робимо дуже цинічні, корупційні закупівлі в системі охорони здоров'я", - заявив Райнін.

Він також зазначив, що голова ОДА Тимчук провалила комунікацію з жителями області: "Кожен голова ОДА з різною інтенсивністю, хтось дуже багато, як там Світлична або Добкін, хтось менше, як Райнін або Балута - на те були об'єктивні причини... але так, щоб людина зовсім не спілкувалася з людьми, з харків'янами - таке вперше".

За словами Райніна, люди негативно оцінюють роботу голови ХОДА. "Я знаю соціологічне дослідження - 95% оцінюють негативно роботу саме пані Тимчук, але решта 5% просто її не знають", - підкреслив депутат.

Нагадаємо, у Харкові частина депутатів облради від Партії "Слуга народу" звинувачують Айну Тимчук у тому, що вона не прислухається до думки депутатського корпусу, веде незрозумілу кадрову політику і звільнила з посади свою першу заступницю, на той момент лідера обласної фракції "СН" Тетяну Єгорову-Луценка. Діями Тимчук також обурилися народні депутати " СН " Ірина Верещук, Юрій Здебський, Олександр Литвинов та Олександр Качура. Вони зажадали дати оцінку її роботі на політраді партії.

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