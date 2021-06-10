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10 июня 2021, 18:11 9

Райнин дал оценку работе Тимчук: Имеем падение по всем отраслям

10 июня 2021, 18:11 9
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В Харьковской области наблюдается падение во всех секторах экономики, но при этом проводятся "крайне циничные и коррупционные" закупки в медицинской сфере

Об этом сегодня после сессии Харьковского облсовета заявил журналистам депутат, бывший глава Харьковскй облгосадминистрации Игорь Райнин, оценивая работу нынешнего руководства ХОГА в лице Айны Тимчук, передает RegioNews.

"Мы имеем падение индекса промышленного производства, в аграрном секторе, во внутреннем обороте, во внешнем обороте - по всем отраслям. Мы имеем недофинансирование культуры, о чем сегодня говорили, мы недофинансировали спорт, здравоохранение. Зато мы делаем очень циничные, коррупционные закупки в системе здравоохранения", - заявил Райнин.

Он также отметил, что глава ОГА Тимчук провалила коммуникацию с жителями области: "Каждый председатель ОГА с разной интенсивностью, кто-то очень много, как там Светличная или Добкин, кто-то меньше, как Райнин или Балута - на то были объективные причины… Но так, чтобы человек совсем не общалась с людьми, с харьковчанами - такое впервые".

По словам Райнина, люди негативно оценивают работу главы ХОГА. "Я знаю социологическое исследование - 95% оценивают отрицательно работу именно госпожа Тимчук, но остальные 5% просто ее не знают", - подчеркнул депутат.

Напомним, в Харькове часть депутатов облсовета от партии "Слуга народа" обвиняют Айну Тимчук в том, что она не прислушивается к мнению депутатского корпуса, ведет непонятную кадровую политику и уволила с должности свою первую заместительницу, на тот момент лидера областной фракции "СН" Татьяну Егорову-Луценко. Действиями Тимчук также возмутились народные депутаты "СН" Ирина Верещук, Юрий Здебский, Александр Литвинов и Александр Качура. Они потребовали дать оценку ее работе на политсовете партии.

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