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01 червня 2021, 14:03 46

Заступник голови ОП Тимошенко за харків'ян вирішив, яким має бути майбутній мер

01 червня 2021, 14:03 46
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Майбутній міський голова Харкова повинен після свого обрання проводити проукраїнську державну політику

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Зацікавленість Офісу президента в тому, щоб мер, якого оберуть харків'яни, був проукраїнським, проповідував українську державну політику, щоб там навіть не було натяку в бік федералізації", - сказав Тимошенко.

"Харків, крім того, що це великий обласний центр, не варто забувати, що там є кордон з Російською Федерацією і в безпосередній близькості - зона конфлікту", - додав він.

Крім того, за словами заступника керівника Офісу глави держави, майбутній мер повинен займатися розвитком міста.

Він також поділився своєю думкою щодо того, що успішними мерами є ті, хто займаються проблемами своїх регіонів, а не політикою. "Мери - це не про політику. Багато з них це розуміють і відкрито говорять, що не потрібно туди лізти. Мером обирають для того, щоб ти містом займався, а не всеукраїнською політикою. Саме тому у таких і успіх є у себе в містах, їх і переобирають", - підсумував Тимошенко.

Як писав RegioNews, більшість багатомільйонних тендерів з ремонту доріг на Харківщині виграє пов'язана із заступником Голови ОП Кирилом Тимошенком дніпровська фірма "Автомагістраль-Південь".

А практично всі найбільші дорожні будівництва на Дніпропетровщині зараз веде фірма " Автомагістраль-Південь", якій всього за рік дали підрядів на суму майже 20 млрд грн, а це як два річних бюджети області. І це не випадково. Оскільки і губернатор Харківщини Айна Тимчук, і Кирило Тимошенко родом з Дніпра. Більш того, Тимчук є його креатурою.

Також ми писали, що Кирило Тимошенко дуже безпардонно користується довірою президента і нарощує свою апаратну вагу на Банковій буквально не по днях, а по годинах. А президент пропорційно цьому втрачає рейтинг.

На виборах харківського міського голови в 2020 році кандидат від "Слуги народу" і чинний губернатор Олексій Кучер набрав 7,24% голосів і посів третє місце. Партія "Слуга народу" на виборах до міськради набрала 8,76% голосів, посівши третє місце.

Харків Кирило Тимошенко вибори

 
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