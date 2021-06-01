Замглавы ОП Тимошенко за харьковчан решил, каким должен быть будущей мэр

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации", - сказал Тимошенко.

"Харьков, помимо того, что это крупный областной центр, не стоит забывать, что там есть граница с Российской Федерацией и в непосредственной близости - зона конфликта", - добавил он.

Кроме того, по словам замруководителя Офиса главы государства, будущий мэр должен заниматься развитием города.

Он также поделился своим мнением относительно того, что успешными мэрами являются те, кто занимаются проблемами своих регионов, а не политикой. "Мэры - это не про политику. Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, их и переизбирают", - подытожил Тимошенко.

Как писал RegioNews, большинство многомиллионных тендеров по ремонту дорог на Харьковщине выигрывает связанная с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко днепровская фирма "Автомагистраль-Юг".

А практически все самые крупные дорожные стройки на Днепропетровщине сейчас ведет фирма "Автомагистраль-Юг", которой всего за год дали подрядов на сумму почти 20 млрд грн, а это как два годовых бюджета области. И это не случайно. Так как и губернатор Харьковщины Айна Тимчук, и Кирилл Тимошенко родом из Днепра. Более того, Тимчук является его креатурой.

Также мы писали, что Кирилл Тимошенко очень беспардонно пользуется доверием президента и наращивает свой аппаратный вес на Банковой буквально не по дням, а по часам. А президент пропорционально этому теряет рейтинг.

На выборах харьковского городского головы в 2020 году кандидат от "Слуги народа" и действующий губернатор Алексей Кучер набрал 7,24% голосов и занял третье место. Партия "Слуга народа" на выборах в горсовет набрала 8,76% голосов, заняв третье место.