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01 июня 2021, 12:59 461

В метро Харькова пассажир прыгнул на колею

01 июня 2021, 12:59 461
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В понедельник вечером, 31 мая, в Харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на пути во время движения поезда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! В 21:18 на станции "Алексеевская" пассажир прыгнул на колею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель поезда успел вовремя затормозить.

По информации пресс-службы, с пассажиром провели разговор сотрудники полиции. Метро работает в обычном режиме, на график движения поезда указанное событие не повлияло.

Напомним, что недавно в Киеве произошел подобный инцидент - тогда было остановлено движение поездов.

Украина метро Харьков пассажир ЧП

 
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