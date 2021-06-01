В метро Харькова пассажир прыгнул на колею

В понедельник вечером, 31 мая, в Харьковском метрополитене на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на пути во время движения поезда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! В 21:18 на станции "Алексеевская" пассажир прыгнул на колею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель поезда успел вовремя затормозить.

По информации пресс-службы, с пассажиром провели разговор сотрудники полиции. Метро работает в обычном режиме, на график движения поезда указанное событие не повлияло.

Напомним, что недавно в Киеве произошел подобный инцидент - тогда было остановлено движение поездов.