18:21  31 травня
У Раді назвали головні причини минулорічних пожеж на Луганщині
17:48  31 травня
Уряд призначив свого представника у наглядовій раді "Нафтогазу": хто ним став
17:59  31 травня
Зведення штабу ООС: за добу 5 обстрілів, обійшлося без втрат
UA | RU
UA | RU
31 травня 2021, 16:51 4

На Харківщині судитимуть хакерів, які крали паролі користувачів

31 травня 2021, 16:51 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харківській області за викрадення даних інтернет-користувачів судитимуть групу хакерів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції України.

"Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери викрадали логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу, соцмереж, електронних скриньок. База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу", - ідеться в повідомленні.

Кримінальне правопорушення правоохоронці викрили у жовтні 2020 року.

Хакери застосовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів громадян, що зберігались у персональних комп’ютерах. Потім вони формували викрадені дані у бази та продавали іншим хакерам, які виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

Хакерам повідомили про підозру за статтею "створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній" й "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене членами злочинної організації" Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно невідомі хакери зламали сайти територіальних адміністрацій Київщини.

Україна кримінал кримінальна справа хакери Харківська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua