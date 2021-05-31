На Харківщині судитимуть хакерів, які крали паролі користувачів

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Департамент кіберполіції України.

"Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, хакери викрадали логіни та паролі до систем інтернет-банкінгу, соцмереж, електронних скриньок. База фігурантів налічувала понад 100 мільйонів дискредитованих облікових записів користувачів з усього світу", - ідеться в повідомленні.

Кримінальне правопорушення правоохоронці викрили у жовтні 2020 року.

Хакери застосовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів до онлайн-сервісів громадян, що зберігались у персональних комп’ютерах. Потім вони формували викрадені дані у бази та продавали іншим хакерам, які виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

Хакерам повідомили про підозру за статтею "створення злочинної організації, керівництво такою організацією, а також участь у ній" й "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене членами злочинної організації" Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно невідомі хакери зламали сайти територіальних адміністрацій Київщини.