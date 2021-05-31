На Харьковщине будут судить хакеров, которые воровали пароли пользователей

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В Харьковской области за похищение данных интернет-пользователей будут судить группу хакеров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Украины.

"Используя вредоносное программное обеспечение, хакеры похищали логины и пароли к системам интернет-банкинга, соцсетей, электронных ящиков. База фигурантов насчитывала более 100 миллионов дискредитированных учетных записей пользователей со всего мира", - говорится в сообщении.

Уголовное правонарушение правоохранители разоблачили в октябре 2020 года.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для получения логинов и паролей к онлайн-сервисам граждан, что хранились в персональных компьютерах. Затем они формировали похищенные данные у базы и продавали другим хакерам, которые выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

Хакерам сообщили о подозрении по статье "создание преступной организации, руководство такой организацией, а также участие в ней" и "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное членами преступной организации" Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно неизвестные хакеры взломали сайты территориальных администраций Киевской области.