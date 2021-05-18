В Харькове горела многоэтажка
В Харькове, в спальном районе, произошел пожар во многоэтажке. Жильцов дома пришлось эвакуировать
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Соседи вызвали спасателей, а когда те приехали на место, то уже горел балкон и одна из комнат. Оттуда на свежий воздух вывели пожилую владелицу дома - она не пострадала.
Из дома эвакуировали жителей высших этажей, поскольку плотным дымом затянуло весь подъезд. За час пожар полностью потушили. Причину возгорания устанавливают.
Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых, в результате чего погибли 15 человек. Впоследствии стало известно, что дом работал нелегально.
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