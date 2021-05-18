10:55  18 мая
Донецкую область перевели в "оранжевую" зону карантина
11:13  18 мая
В МИД отреагировали на видео, опубликованное экс-судьей Чаусом
08:11  18 мая
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка
UA | RU
UA | RU
18 мая 2021, 10:28 912

В Харькове горела многоэтажка

18 мая 2021, 10:28 912
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Харькове, в спальном районе, произошел пожар во многоэтажке. Жильцов дома пришлось эвакуировать

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на седьмом этаже. Соседи вызвали спасателей, а когда те приехали на место, то уже горел балкон и одна из комнат. Оттуда на свежий воздух вывели пожилую владелицу дома - она не пострадала.

Из дома эвакуировали жителей высших этажей, поскольку плотным дымом затянуло весь подъезд. За час пожар полностью потушили. Причину возгорания устанавливают.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых, в результате чего погибли 15 человек. Впоследствии стало известно, что дом работал нелегально.

ГБР расследует возможную халатность инспекторов ГСЧС.

эвакуация Украина пожар Харьков спасатели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua