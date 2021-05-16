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16 травня 2021, 10:00 3

В Харкові митрополит Онуфрій освятив пам'ятник владиці Никодиму

16 травня 2021, 10:00 3
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Владика Никодим похований в нижньому храмі святителя Мелетія Благовіщенського кафедрального собору
Владика Никодим похований в нижньому храмі святителя Мелетія Благовіщенського кафедрального собору
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Митрополит Київський і всієї України Онуфрій відвідав Харків, де освятив могилу предстоятеля Харківської єпархії митрополита Никодима

У Харкові предстоятель УПЦ зустрівся з парафіянами, відслужив божественну літургію у Благовіщенському кафедральному соборі Харкова та освятив пам'ятник митрополиту харківському і богодухівському Никодиму (Руснаку) у сквері митрополита Никодима, передає RegioNews.

Також Митрополит Онуфрій відслужив заупокійну літургію у могили митрополита Никодима в нижньому храмі святителя Мелетія Благовіщенського кафедрального собору.

В заходах взяв участь мер Харкова в 2006-2010 роках Михайло Добкін, який поспілкувався з митрополитом Онуфрієм та поклав до пам'ятника Никодиму квіти.

Згадуючи митрополита Никодима, Михайло Добкін розповів журналістам, що йому пощастило застати владику Никодима и бути на службах, які той вів, бесідувати з ним особисто, просити його благословення. "Багато речей без його благословення я не починав, в тому числі і похід на вибори мера. З його благословенням в 2006 році я вступив у цю непросту боротьбу", - зазначив Добкін, відзначивши, що Никодим був "надзвичайною людиною з великою силою духу та віри".

Крім того митрополит Онуфрій презентував у Харкові книгу "Історія Харківської єпархії" в церковно-історичному музеї Харківської єпархії.

Довідка: Никодим (Микола Руснак), митрополит Харківський і Богодухівський (1921 - 2011) — архієрей Української Православної Церкви. З квітня по травень 1992 року виконував обов'язки Предстоятеля УПЦ (МП). Постійний член Священного Синоду УПЦ (МП).

Харків Михайло Добкін Онуфрій УПЦ

 
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