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16 мая 2021, 10:00 146

В Харькове митрополит Онуфрий освятил памятник владыке Никодиму

16 мая 2021, 10:00 146
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Владыка Никодим похоронен в нижнем храме святителя Мелетия Благовещенского кафедрального собора
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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил Харьков, где освятил могилу предстоятеля Харьковской епархии митрополита Никодима

В Харькове предстоятель УПЦ встретился с прихожанами, отслужил божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе Харькова и освятил памятник митрополиту харьковскому и богодуховскому Никодиму (Руснаку) в сквере митрополита Никодима, передает RegioNews.

Также Митрополит Онуфрий отслужил заупокойную литургию у могилы митрополита Никодима в нижнем храме святителя Мелетия Благовещенского кафедрального собора.

В мероприятиях принял участие мэр Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, который пообщался с митрополитом Онуфрием и возложил к памятнику Никодиму цветы.

Вспоминая митрополита Никодима, Михаил Добкин рассказал журналистам, что ему повезло застать владыку Никодима и быть на службах, которые тот вел, беседовать с ним лично, просить его благословения. "Многие вещи без его благословения я не начинал, в том числе и поход на выборы мэра. С его благословением в 2006 году я вступил в эту непростую борьбу", - сказал Добкин, отметив, что Никодим был "изумительным человеком с большой силой духа и веры".

Кроме того митрополит Онуфрий презентовал в Харькове книгу "История Харьковской епархии" в церковно-историческом музее Харьковской епархии.

Справка: Никодим (Николай Руснак), митрополит Харьковский и Богодуховский (1921-2011) — архиерей Украинской Православной Церкви. С апреля по май 1992 года исполнял обязанности Предстоятеля УПЦ (МП). Постоянный член Священного Синода УПЦ (МП).

Харьков Михаил Добкин Онуфрий УПЦ

 
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