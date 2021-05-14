Михайло Добкін: Мером має бути та людина, яка здатна відстоювати свою позицію в Києві

На думку політика, важливо знаходити баланс між інтересами громади та центральної влади

На думку політика, важливо знаходити баланс між інтересами громади та центральної влади

Децентралізація передбачає не тільки передачу коштів і повноважень на місця, а й відповідальність за ухвалені рішення, а також представлення інтересів територіальної громади в органах центральної влади

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Децентралізація - дуже корисна річ для країни в цілому і для кожного окремого громадянина. Вона дає можливість залишати більше коштів на місцях. Це можливість розв'язати руки територіальним громадам і вирішувати проблеми так, як вони бачать у себе на місцях", – зазначив політик.

Михайло Добкін навів приклад, коли працював і головою Харківської ОДА та міським головою Харкова. За його словами, завдання, які ставила перед ним громада, коли він був мером, і ті, які ставили перед ним уряд і президент, коли він був губернатором – дуже сильно відрізнялися. І тут, за його словами, важливо було знайти баланс, щоб досягти результату.

"Я все-одно буду наполягати на тому, що в житті громади дуже важливо, щоб люди могли обрати людину, яка здатна захищати права громади, в тому числі і відстоювати свою позицію в Києві", – вважає політик.

Крім того, будь-якому регіональному керівнику важливо правильно розставляти пріоритети, враховуючи зовнішні фактори, такі як пандемія.

"На першому місці стоїть питання пріоритетів, на другому місці стоїть питання справедливості. Пріоритет: немає пандемії - у будь-якого керівника регіонального рівня є чіткий план і завдання, які він реалізовує рік за роком під час своєї каденції, якщо це мер, або під час своєї роботи, яку йому відпустить держава, якщо мова йде про губернатора. Пандемія вносить свої корективи, і плани необхідно змінювати і коригувати, тому що змінюються пріоритети. Здоров'я людей має стояти на першому місці. І ніщо не може втручатися в ситуацію, коли є таке слово "треба", – вважає Михайло Добкін.

Разом з тим, на думку політика, якщо говорити про зміни в Конституції в розділі децентралізації, то тут необхідні кардинальні корективи.

"Я б прибрав слово "делеговані повноваження". Тому що делеговані повноваження припускають, що держава делегувала органам місцевої влади щось робити, місцева влада береться за цю роботу, але каже: Але це ж ваше завдання, ви ж нас попросили це зробити, а грошей не додаєте. Треба віддати все - освіту, охорону здоров'я, а разом з цим ресурси на місця – разом з будівлями, разом з відповідальністю", – вважає Михайло Добкін.

На його думку, держава повинна займатися ключовою проблемою - як організувати охорону здоров'я, якої системи має бути освіта: "але лізти і, скажімо так, брати в цьому участь на місцях – це не треба".

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 Жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.