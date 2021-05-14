Михаил Добкин: Мэром должен быть тот человек, который способен отстаивать свою позицию в Киеве

По мнению политика, важно находить баланс между интересами громады и центральной власти

По мнению политика, важно находить баланс между интересами громады и центральной власти

Децентрализация подразумевает не только передачу средств и полномочий на места, но и ответственность за принятые решения, а также представление интересов территориальной громады в органах центральной власти

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Децентрализация – очень полезная вещь для страны в целом и для каждого отдельного гражданина. Она дает возможность оставлять больше средств на местах. Это возможность развязать руки территориальным громадам и решать проблемы так, как они видят у себя на местах", – отметил политик.

Михаил Добкин привел пример, когда работал и главой Харьковской ОГА и городским головой Харькова. По его словам, задачи, которые ставила перед ним громада, когда он был мэром, и те, которые ставили перед ним правительство и президент, когда он был губернатором – очень сильно отличались. И тут, по его словам, важно было найти баланс, чтобы достичь результата.

"Я все-равно буду настаивать на том, что в жизни громады очень важно, чтобы люди могли избрать человека, который способен защищать права громады, в том числе и отстаивать свою позицию в Киеве", – считает политик.

Кроме того, любому региональному руководителю важно правильно расставлять приоритеты, учитывая внешние факторы, такие как пандемия.

"На первом месте стоит вопрос приоритетов, на втором месте стоит вопрос справедливости. Приоритет: нет пандемии – у любого руководителя регионального уровня есть четкий план и задачи, которые он реализовывает год за годом во время своей каденции, если это мэр, или во время своей работы, которую ему отпустит государство, если речь идет о губернаторе. Пандемия вносит свои коррективы, и планы необходимо менять и корректировать, потому что меняются приоритеты. Здоровье людей должно стоять на первом месте. И ничто не может вмешиваться в ситуацию, когда есть такое слово "надо", – считает Михаил Добкин.

Вместе с тем, по мнению политика, если говорить об изменениях в Конституции в разделе децентрализации, то здесь необходимы кардинальные коррективы.

"Я бы убрал слово "делегированные полномочия". Потому что делегированные полномочия предполагают, что государство делегировало органам местной власти что-то делать, местная власть берется за эту работу, но говорит: но это же ваша задача, вы же нас попросили это сделать, а денег не додаете. Надо отдать все – образование, здравоохранение, а вместе с этим ресурсы на места – вместе со зданиями, вместе с ответственностью", – считает Михаил Добкин.

По его мнению, государство должно заниматься ключевой проблемой – как организовать здравоохранение, какой системы должно быть образование: "Но лезть и, скажем так, принимать в этом участие на местах – это не надо".

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.