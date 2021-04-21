В Харькове неизвестный мужчина ограбил обменник на 1,6 млн гривен

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги

Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги

Фото: из открытых источников

На проспекте Героев Сталинграда в Харькове мужчина напал на сотрудницу обменного пункта и забрал из кассы 1,6 млн грн. Сейчас правоохранители его разыскивают.

Как сообщает RegioNews, об этом информирует полиция Харьковской области.

Когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Полиция отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъятые вещественные доказательства.

Как сообщалось, на Днепропетровщине руководителям банка сообщили о подозрении в растрате 86 миллионов. В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков.