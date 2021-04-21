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21 апреля 2021, 13:11 791

В Харькове неизвестный мужчина ограбил обменник на 1,6 млн гривен

21 апреля 2021, 13:11 791
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Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги
Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы деньги
Фото: из открытых источников
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На проспекте Героев Сталинграда в Харькове мужчина напал на сотрудницу обменного пункта и забрал из кассы 1,6 млн грн. Сейчас правоохранители его разыскивают.

Как сообщает RegioNews, об этом информирует полиция Харьковской области.

Когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Полиция отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъятые вещественные доказательства.

Как сообщалось, на Днепропетровщине руководителям банка сообщили о подозрении в растрате 86 миллионов. В ходе досудебного расследования состоялись 5 санкционированных обысков.

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