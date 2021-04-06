У Краснограді на автовокзалі чоловік намагався вбити чотирьох осіб

Постраждалих доставили до районної лікарні з колото-різаними ранами різного ступеня тяжкості

Постраждалих доставили до районної лікарні з колото-різаними ранами різного ступеня тяжкості

Фото: з відкритих джерел

На території автовокзалу у Краснограді поліцейські затримали зловмисника за замах на вбивство чоловіків віком від 26 до 44 років. Йому загрожує 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

У поліції з’ясували, що компанія чоловіків вживала алкоголь на території автовокзалу. Через деякий час між ними виник конфлікт. 29-річний чоловік дістав з карману ніж та почав наносити удари знайомим. До них підійшов 26-річний очевидець, який намагався угамувати зловмисника. Він також отримав ножове поранення.

Правопорушником виявися 29-річний житель міста Краснограда. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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