В Краснограде на автовокзале мужчина пытался убить четырех человек

Пострадавших доставили в районную больницу с колото-резаными ранами различной степени тяжести

Пострадавших доставили в районную больницу с колото-резаными ранами различной степени тяжести

Фото: из открытых источников

На территории автовокзала в Краснограде полицейские задержали злоумышленника за покушение на убийство мужчин в возрасте от 26 до 44 лет. Ему грозит 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В полиции выяснили, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался успокоить злоумышленника. Он также получил ножевое ранение.

Правонарушителем оказался 29-летний житель города Краснограда. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следователем полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 6 апреля стало известно, что военнослужащие устроили стрельбу в вагоне поезда Константиновка - Киев.