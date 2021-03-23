Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА
Вони зареєстрували петицію з відповідною вимогою
Вони зареєстрували петицію з відповідною вимогою
На сайті президента України з'явилась петиція №22/114568-еп із вимогою зняти з посади голову Харківської обласної державної адміністрації Тимчук Айну.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Автором петиції виступає Сорочинський Володимир.
За дискредитацію театральної громадськості Харкова і недостовірну інформацію, зняти Айну Тимчук із займаної посади", - йдеться в петиції.
Вже зібрано 292 голоси із 25 тисяч необхідних.
Нагадаємо, у Харкові біля облдержадміністрації 22 березня протестували майже 150 працівників театрів, їм заборгували зарплати, а через карантин - зменшили виплати.
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