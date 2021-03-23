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Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА
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23 березня 2021, 11:59 307

Працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА

23 березня 2021, 11:59 307
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Вони зареєстрували петицію з відповідною вимогою
Вони зареєстрували петицію з відповідною вимогою
Фото: newsroom.kh.ua
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На сайті президента України з'явилась петиція №22/114568-еп із вимогою зняти з посади голову Харківської обласної державної адміністрації Тимчук Айну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Автором петиції виступає Сорочинський Володимир.

За дискредитацію театральної громадськості Харкова і недостовірну інформацію, зняти Айну Тимчук із займаної посади", - йдеться в петиції.

Вже зібрано 292 голоси із 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, у Харкові біля облдержадміністрації 22 березня протестували майже 150 працівників театрів, їм заборгували зарплати, а через карантин - зменшили виплати.

зарплати Харківська область посада Тимчук Айна театр

 
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