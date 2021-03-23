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Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА
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23 марта 2021, 11:59 424

Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА

23 марта 2021, 11:59 424
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Они зарегистрировали петицию с соответствующим требованием
Они зарегистрировали петицию с соответствующим требованием
Фото: newsroom.kh.ua
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На сайте президента Украины появилась петиция №22/114568-еп с требованием снять с должности главу Харьковской областной государственной администрации Тымчук Айну.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Автором петиции выступает Сорочинский Владимир.

За дискредитацию театральной общественности Харькова и недостоверную информацию, снять Айну Тымчук с занимаемой должности", - говорится в петиции.

Уже собрано 292 голоса из 25 тысяч необходимых.

Напомним, в Харькове возле облгосадминистрации 22 марта протестовали почти 150 работников театров, им задолжали зарплаты, а из-за карантина - уменьшили выплаты.

зарплаты Харьковская область должность Тымчук Айна театр

 
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