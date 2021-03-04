15:31  04 марта
Вакцинация в Украине: выявлено 126 побочных эффектов, один человек госпитализирован
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
08:11  04 марта
Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 14:59 114

На Харьковщине из рабства освободили семерых человек

04 марта 2021, 14:59 114
Читайте також українською мовою
Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества
Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе незаконной вырубки леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews.

С помощью психологического и физического воздействия мужчина заставлял пострадавших к строительным и различным хозяйственным работам, а также привлекал к незаконной вырубки леса. Правоохранители осуществили выезд на место незаконной порубки леса к деревне Шубы Богодуховского района, где провели замеры, установили масштабы нанесенного ущерба - выявили 192 стволов срубленных деревьев.

Также был проведен обыск в помещении, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной порубки леса. Следователи изъяли "черновые" записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию людей, учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих личность.

Потерпевшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.

лес полиция Харьков правоохранители рабство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram