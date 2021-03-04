На Харьковщине из рабства освободили семерых человек

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества

Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе незаконной вырубки леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews.

С помощью психологического и физического воздействия мужчина заставлял пострадавших к строительным и различным хозяйственным работам, а также привлекал к незаконной вырубки леса. Правоохранители осуществили выезд на место незаконной порубки леса к деревне Шубы Богодуховского района, где провели замеры, установили масштабы нанесенного ущерба - выявили 192 стволов срубленных деревьев.

Также был проведен обыск в помещении, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной порубки леса. Следователи изъяли "черновые" записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию людей, учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих личность.

Потерпевшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц. Следователи устанавливают их полные анкетные данные", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение 62-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.