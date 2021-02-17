Під Харковом під час руху перекинулася маршрутка з пасажирами
У Коротичі Харківської області перекинулася маршрутка Люботин - Харків, постраждали люди. На місце події терміново виїхала поліція, рятувальники ДСНС та бригада швидкої допомоги.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Сьогодні о 06:00 на трасі Харків-Київ біля Коротич, перекинулася маршрутка Люботин-Харків. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
Бригада швидкої допомоги оглянула постраждалих: з десяти пасажирів, шестеро були госпіталізовані. Попередньо, ні у кого з них немає важких травм.
Як повідомили рятувальники, звільняти з салону кого-небудь необхідності не було, паливо з траси так само не потрібно було змивати.
Причини та обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, днями під Франківськом зіткнулися вантажівка і маршрутка: двоє людей загинуло, 13 травмовано.