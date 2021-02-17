Під Харковом під час руху перекинулася маршрутка з пасажирами

Шістьох постраждалих відвезли до лікарні

Шістьох постраждалих відвезли до лікарні

Фото: Facebook

У Коротичі Харківської області перекинулася маршрутка Люботин - Харків, постраждали люди. На місце події терміново виїхала поліція, рятувальники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Сьогодні о 06:00 на трасі Харків-Київ біля Коротич, перекинулася маршрутка Люботин-Харків. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

Бригада швидкої допомоги оглянула постраждалих: з десяти пасажирів, шестеро були госпіталізовані. Попередньо, ні у кого з них немає важких травм.

Як повідомили рятувальники, звільняти з салону кого-небудь необхідності не було, паливо з траси так само не потрібно було змивати.

Причини та обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, днями під Франківськом зіткнулися вантажівка і маршрутка: двоє людей загинуло, 13 травмовано.