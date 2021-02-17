Под Харьковом во время движения перевернулась маршрутка с пассажирами
В Коротыче Харьковской области перевернулась маршрутка Люботин - Харьков, пострадали люди. На место происшествия срочно выехала полиция, спасатели ГСЧС и бригада скорой помощи.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
Сегодня в 06:00 на трассе Харьков-Киев возле Коротыча, перевернулась маршрутка Люботин-Харьков. Погибших нет", - говорится в сообщении.
Бригада скорой помощи осмотрела пострадавших - из десяти пассажиров, шестеро были госпитализированы. Предварительно, ни у кого из них нет тяжелых травм.
Как сообщили спасатели, освобождать из салона кого-либо необходимости не было, топливо с трассы так же не нужно было смывать.
Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют правоохранители.
Напомним, на днях во Франковском столкнулись грузовик и маршрутка: двое людей погибли, 13 травмированы.