У Харківській облраді прийняли бюджет на 2021 рік

В бюджеті передбачено підвищення мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень, запевняють чиновники

В бюджеті передбачено підвищення мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень, запевняють чиновники

Фото: kharkivoda.gov.ua

На засіданні сесії Харківської обласної ради сьогодні, 24 грудня, був прийнятий бюджет регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ХОДА.

Уточнюється, що документ затверджено в захищених статтях. Таким чином влада зможе в плановому режимі працювати вже з початку наступного року: вчасно виплачувати зарплати, розраховуватися за енергоносії, виконувати соціальні зобов'язання і заходи з протидії розповсюдження коронавірусної інфекції.

ХОДА також кажуть, що обласний бюджет будуть вносити зміни, які дозволять фінансувати програми розвитку.

Крім захищених статей, бюджет передбачає створення своєрідного резервного фонду для галузі охорони здоров'я в розмірі 130 млн грн. Це дозволить оперативно реагувати на виклики, пов'язані з COVID-19", - зазначили в ХОДА.

Директор Департаменту фінансів Харківської ОДА Сергій Овсянніков запевнив, що в бюджеті на 2021 рік вже передбачили збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тисяч гривень, а з 1 грудня 2021 - до 6,5 тисячі гривень. Загальний обсяг обласного бюджету - 2021 на даний момент становить понад 5,7 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що позачергове засідання Харківської обласної ради, на якому планують розглянути бюджет області, відбудеться 24 грудня.