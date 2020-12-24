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24 декабря 2020, 14:49 181

В Харьковском облсовете приняли бюджет на 2021 год

24 декабря 2020, 14:49 181
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В бюджете предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен, заверяют чиновники
Фото: kharkivoda.gov.ua
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На заседании сессии Харьковского областного совета сегодня, 24 декабря, был принят бюджет региона. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Уточняется, что документ утвержден в защищенных статьях. Таким образом власть сможет в плановом режиме работать уже с начала следующего года: вовремя выплачивать зарплаты, рассчитываться за энергоносители, выполнять социальные обязательства и мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В ХОГА также говорят, что в областной бюджет будут вносить изменения, которые позволят финансировать программы развития.

Кроме защищенных статей, бюджет предусматривает создание своеобразного резервного фонда для отрасли здравоохранения в размере 130 млн грн. Это позволит оперативно реагировать на вызовы, связанные с COVID-19”, - отметили в ХОГА.

Директор Департамента финансов Харьковской ОГА Сергей Овсянников заверил, что в бюджете на 2021 год уже предусмотрели увеличение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря 2021 - до 6,5 тысячи гривен. Общий объем областного бюджета - 2021 на данный момент составляет более 5,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Харьковского областного совета, на котором планируют рассмотреть бюджет области, состоится 24 декабря.

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