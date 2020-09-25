Кількість жертв пожежі в Харкові зросла: знайшли тіло ще одного загиблого
У місті горів двоповерховий житловий будинок
У місті горів двоповерховий житловий будинок
Під час пожежі в житловому будинку Харкова, який спалахнув напередодні, виявили тіло ще однієї жертви. Таким чином, всього через пожежу загинули двоє місцевих жителів.
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС.
Вогонь охопив 200 квадратних метрів будівлі. До гасіння пожежі залучили 56 пожежних та 16 одиниць рятувальної техніки.
Пожежу вдалося ліквідувати лише біля першої години ночі. Причина загоряння ще встановлюється.
Раніше повідомлялося, що 24 вересня у Харкові сталася пожежа в двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. В результаті події загинула одна людина.
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич